На пьяного мужчину, который имел при себе коммунистическую символику, составлен административный протокол.

Серьезных правонарушений во время массовых мероприятий в Одессе не зафиксировано.

Читайте также"Ничего святого": в Киеве блогерши курили и задували свечи в церкви (видео)Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщают в МВД.

По словам главы полиции в Одесской области, грубых нарушений общественного порядка не было.

Всего в памятных мероприятиях приняли участие почти 3000 граждан.

На пьяного мужчину, который имел при себе запрещенную коммунистическую символику, составлен административный протокол. Начато уголовное производство по факту использования запрещенной символики.

События в Одессе 2 мая 2014 года

2 мая 2014 года проукраинские активисты намеревались провести марш «За единство Украины». Они хотели пройти от Соборной площади до парка им. Тараса Шевченко, где тогда проходил футбольный матч. Но им помешали представители «антимайдана», колонна которых преградила движение участников марша. В результате начались массовые беспорядки с участием пророссийских и проукраинских активистов.

Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где застрелили несколько человек, в том числе проукраинских активистов. Затем сторонники независимости Украины пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов - из-за пожара (огонь, дым, падение из окон горящего здания) погибли 42 человека.

Всего в беспорядках 2 мая погибли 48 человек, пострадали более 200.

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Автор: Людмила Жерновская