Соратник экс-президента Украины Порошенко лоббировал снятие санкций с российского олигарха, приближенного к Путину.

Объединенная еврейская община Украины выразила резкий протест по поводу действий, порочащих честь и достоинство украинцев и в частности евреев Украины.

Речь идет о президенте Еврейской конфедерации Украины Борисе Ложкине и одном из двух главных раввинов страны Якове Дов Блайхе, которые ранее написали президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой не вводить санкции против крупного российского олигарха еврейского происхождения Моше Кантора.

"В то время, когда украинский народ смело и самоотверженно противостоит путину и военной агрессии россии, и когда в том числе евреи Украины активно участвуют в борьбе против рашистских захватчиков, какие-то одиозные граждане, выдающие себя за евреев Украины, призывают снять санкции с олигарха, который на протяжении многих лет поддерживает путинский режим", - говорится в официальном заявлении ОЕОУ.

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Община уточняет, что речь идет "о Борисе Ложкине, самоназванном главном раввине Украины Якове Дове Блайхе, а также Борисе Фуксмане". Все трое не находятся в Украине, не являются украинскими еврейскими лидерами и не представляют интересы евреев Украины, имеют очень сомнительную репутацию, в том числе и криминального характера, утверждает ОЕОУ.

"По каким-либо основаниям вышеназванные лица обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой помочь со снятием европейских санкций с российского олигарха Моше (Вячеслава) Кантора. <...> Подобные заявления от лиц, прикрываемых фейковой организацией под названием "Еврейская конфедерация Украины", не осуществляющей реальной деятельности, неприемлемы и недопустимы. Слава Украине!" - говорится в заявлении Объединенной еврейской общины Украины.