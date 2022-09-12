Члены Еврейской конфедерации Украины написали письмо президенту Франции с просьбой поспособствовать в вопросе не введения против Моше Кантора ограничительных мер.

Руководители одной из самых известных еврейских организаций Украины лоббировали интересы российского олигарха Моше Кантора, которого считают близким к российскому лидеру Владимиру Путину. Они контактировали с правительством Франции, уговаривая его не возобновлять санкции против бизнесмена, пишет израильское издание Haaretz.

В письме от 11 августа президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин и один из двух главных раввинов страны Яков Дов Блайх написали президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой ходатайствовать за Кантора.

В обращении Блайх и Ложкин утверждали, что Кантор "посвятил свою жизнь и деятельность возрождению еврейской жизни, культуры и образования по всей Европе", а также что украинская еврейская община "всегда [могла] рассчитывать на его непоколебимую поддержку и чуткость к проблемам, с которыми мы столкнулись".

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Haaretz цитирует отрывок из обращения:

"Мы также знаем о его чувствах <...> к еврейской общине, которой он очень помогал на протяжении многих лет, особенно после начала войны. Мы уверены, что эта ошибка будет исправлена ​​после изучения его дела и аргументов, выдвинутых его адвокатом. Мы призываем вас противостоять любому возобновлению решения о наложении на него санкций не только ради него самого, но и ради еврейских общин Европы, потерявших надежного и уважаемого лидера"

И Блайх, и Ложкин, ранее занимавший пост главы администрации президента Украины при Петре Порошенко, а в настоящее время являющийся вице-президентом Всемирного еврейского конгресса, не ответили на неоднократные просьбы о комментариях.

Почетный президент ЕКУ Борис Фуксман, также подписавший письмо, сказал Haaretz, что Блайх и Ложкин написали Макрону в надежде, что президент Франции будет работать над отменой санкций, "потому что Моше Кантор много сделал для еврейства в Европе и сделал это очень достойно". Фуксман добавил, что Кантор очень много занимался еврейской жизнью в Европе, и по этой причине заслуживает уважения, так что оценивать его следует по этому показателю, а не по его русским связям.

Кто такой Моше Кантор

Кантор - близский к президенту РФ Путину 68-летний бизнесмен, крупный акционер российской компании по производству удобрений "Акрон", которая считается крупнейшим в мире производителем минеральных удобрений. Кантор использовал свое состояние, которое до войны Forbes оценивал в 12,7 млрд долларов, для финансирования еврейских организаций в Европе и Израиле. Он долгое время был президентом базирующегося в Брюсселе Европейского еврейского конгресса, пока не был вынужден уйти в отставку после введения санкций Европейского союза в начале этого года.

6 апреля 2022 года, после вторжения России в Украину, Великобритания ввела персональные санкции против Кантора как против крупнейшего держателя акций "Акрона", после чего, в июне 2022 года Кантор передал 45,1% акций доверительное управление троим топ-менеджерам.

В конце августра Италия временно конфисковала в Порто-Ротондо на Сардинии 11 поместий, принадлежащих Кантору. Сейчас состояние Кантора оценивают более чем в 7,5 миллиарда долларов.