Администрация театра отменила все спектакли.

В музыкально-драматическом театре Черновцов произошла вспышка коронавируса. Администрация отменила все спектакли.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Всего заболели более половины работников - 24 человека, из них 10 актеров. Администрация приняла решение отменить все спектакли, потому что некому играть. Эпидемию COVID-19 в театре связывают с тем, что коллектив вовремя не прекратил работу, когда подтвердили первые три случая коронавируса.

На эти выходные у театралов было запланировано участие в фестивале, приуроченном 400-летию Хотинской битвы. На данный момент руководство театра не дает прогнозов, сможет ли выйти на сцену хотя бы часть актеров.

Коронавирус в Украине

За сутки 5 октября зафиксировали 12 тысяч 662 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировали - 3 тысячи 745 человек;

умерли – 320 человек;

выздоровели - 4 тысячи 630 человек.

За сутки проведено 54 тысячи 386 тестов методом ПЦР.

В течение суток наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), м. Киев (792) и Запорожской (783) областях.

Автор: Анастасия Горбачева