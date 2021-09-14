Визит носит неофициальный характер и продлится до 16 сентября.

Сегодня в Одесский морской порт с дружественным визитом прибыл турецкий катер Береговой охраны TCSG 303.

Как сообщили в пресс-службе Морской охраны ГПСУ, катер утром зашел в Практическую гавань порта.

Отмечается, что катер Морской охраны "Балаклава" встретил гостей на подходе к территориальным водам Украины и сопроводил до пограничного пункта базирования.

Как уточнили в ведомстве, в августе флагман Морской охраны ГПСУ "Григорий Куропятников" гостил в турецком Стамбуле. Неофициальный дружественный визит-ответ катера TCSG 303 продлится до 16 сентября.

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"Морские пограничники Турции во время пребывания в Украине пообщаются с коллегами на профессиональные темы. Также программой визита предусмотрено неофициальное общение, посещение культурно-исторических мест, что объединяет страны и способствует укреплению международных дружеских отношений", - сказано в сообщении.

Иностранных коллег наши пограничники угостили обедом на борту "Григория Куропятникова".

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки в этом году передадут Украине еще один патрульный катер типа Island.

Автор: Лариса Козовая