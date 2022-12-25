24 февраля российские военные штурмовали украинский остров со всех направлений. Бойцы ВСУ оказались в ловушке.

Еще трое защитников острова Змеиный вернулись домой после русского плена.

Военнослужащих встречали на их малой родине в Одесской области, сообщил Килийский городской голова Вячеслав Чернявский.

"Сегодня домой вернулись наши Защитники Змеиного: Владиченко Андрей, Никита Журьян и Евгений Коновка. Многие килийцы пришли встречать и поздравлять с возвращением в родной город! Спасибо вам за защиту родной земли, мужество и выдержку. Желаю вам и вашим родным здоровья и долгой счастливой судьбы", - написал он.

Бойцов встречали с национальными флагами, цветами и сине-желтыми шариками.

По состоянию на ноябрь, по информации омбудсмена Лубинца, из российского плена уже освобождены 30 защитников Змеиного.

Оккупация Змеиного и его освобождение

24 февраля российские военные штурмовали украинский остров со всех направлений. Бойцы ВСУ оказались в ловушке.

Именно в те дни героического сопротивления из уст одного из защитников прозвучала фраза "Русский военный корабль,***", в конце концов ставшая пророческой: крейсер "Москва", которому ее и адресовали, был потоплен несколькими ракетами в Черном море.

26 февраля стало известно, что украинские военные сдались в плен, а русские захватили остров.

После многомесячных атак Змеиного украинские военные выбили врага с острова, на котором РФ пыталась разместить свою базу. В июле ВСУ официально установили флаг на Змеином.

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