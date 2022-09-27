В более 50% учреждений общего среднего образования - обучение дистанционное.

На Одесщине очный формат обучения вводят почти 100 школ, в которых учатся более 29 тыс. детей.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, сегодня вопрос образования он обсудил с главами районных военных администраций, городскими, поселковыми и сельскими головами.

"Заслушав доклады, учитывая приоритетность вопроса возобновления работы сферы образования в условиях военного положения, дал поручение до 15 октября принять максимальные меры по завершению работ по оборудованию имеющегося фонда защитных сооружений", - сказал Марченко.

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Также он поручил создать и обустроить на территории школ простейшие укрытия, провести информационно-разъяснительную работу среди участников образовательного процесса, особенно родителей, с целью привлечения учащихся к очному формату обучения.

В пресс-службе Одесской ОВА уточнили, что сейчас в регионе 98 учреждений образования внедряют очный формат обучения для 29 тыс. 375 детей.

Еще 204 учебных заведения обеспечивают смешанную форму обучения (сочетание очного и дистанционного режима) для 44 тыс. 899 человек, а 386 школ - дистанционную форму для 192 тыс. 847 учеников.

Таким образом, по словам директора Департамента образования и науки Одесской ОВА Александра Лончака, в регионе у более 50% учреждений общего среднего образования обучение происходит дистанционно.

Дополнительных усилий требует вопрос восстановления работы и учреждений дошкольного образования. Только 254 детских сады возобновили свою работу: 86 садов работают в очном формате для 5 тыс. 580 воспитанников, 150 - в смешанном формате, предоставляя услуги 10 830 дошкольникам и 24 - в дистанционном режиме - 1819 воспитанников", - сказал Лончак.

Как сообщал УНИАН, в июле на Одесщине 55% учебных заведений имели хранилища, которые можно использовать в случае воздушной тревоги.

Отметим, что в школах Одесской области с 1 сентября ввели смешанный формат обучения. В области есть школы, в которых укрытия уже полностью готовы к использованию, но в большинстве заведений пока продолжаются или завершаются работы по их обустройству.

Также в школах города будут максимально сокращать время пребывания детей.

Часть предметов будет вынесена на дистанционное обучение. Очно будут изучать только математику, иностранный и украинский язык, украинскую литературу, физику, химию, историю Украины и еще несколько предметов.

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