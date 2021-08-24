В начале колонны, растянувшейся на несколько кварталов, идут родные и близкие воинов, погибших на востоке страны.

В Одессе сотни людей принимают участие в Марше защитников и патриотов Украины. Периодически они скандируют: "Слава Україні!", "Героям слава!", "Одна єдина Україна!", "Смерть ворогам!", "Україна - понад усе!" и прочее.

Как передает корреспондент УНИАН, масштабное шествие стартовало в центре города - с Театральной площади от Одесского национального академического театра оперы и балета.

Участники акции - военнослужащие, представители патриотических украинских организаций и другие. В начале колонны, растянувшейся на несколько кварталов, идут родные и близкие воинов, погибших на востоке страны. Они несут портреты погибших героев.

Люди несут большие растяжки: "Нас об'єднала Україна", "З Днем Незалежності, Україно!", "Україна або смерть!". Также в колонне несколько десятков человек передвигается с многометровым сине-желтым полотнищем. У других людей в руках флаги Украины, красно-черные флаги, цветы.

Шествие проходит под украинские музыкальные произведения (в колонне – автомобиль с соответствующим оборудованием) в сопровождении полиции.

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Ранее УНИАН сообщал о трансляции военного парада и выступления Зеленского.

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Автор: Лариса Козовая