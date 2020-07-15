В Одессе мошенники украли с чужих банковских карт полмиллиона гривень (фото, видео)

Действовали злоумышленники под видом работников банковских учреждений.

В Одессе разоблачены мошенники, которые украли с чужих банковских карт 500 тысяч гривень.

Читайте такжеКак мошенники отбирают жилье у людей под видом строительства хостелов (видео)Как сообщили в управлении противодействия киберпреступности в Одесской области Нацполиции, действовали злоумышленники под видом работников банковских учреждений, используя SIP-телефонию.

Установлено, что злоумышленники осуществляли смс-рассылку в виде спамов и делали телефонные звонки потенциальным потерпевшим, представляясь при этом сотрудниками службы безопасности различных банков.

Таким образом, входя в доверие, фигуранты получали данные о банковских картах (срок действия карты, CVV-код, ПИН-код). Потом они снимали деньги с чужих карт с помощью различных платежных систем.

«Для осуществления своей мошеннической деятельности мужчины арендовали нежилое помещение, оборудовали его под Call-центр и подобрали около 40 человек персонала. Сумма причиненного ими потерпевшим ущерба составляет около 0,5 млн грн», - сообщили в управлении.

Правоохранители провели обыск по месту расположения Call-центра. Изъято 12 системных блоков, мониторы к ним, ноутбук, роутер, регистратор, мобильные телефоны, сим-карты, черновые записи и пр.

По данному факту открыто производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения.

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