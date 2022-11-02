К руке императрицы неизвестные прикрепили удавку.

В Одессе неизвестные снова облили краской статую императрицы Екатерины II, прикрепив к руке петлю. На голову памятника надели красный Колпак палача.

Об этом сообщил активист Демьян Ганул.

В частности, он разместил в Facebook фото, на котором памятник "Основателям Одессы, центральной фигурой которого является статуя Екатерины II, облитый красной краской, а на руке императрицы – веревка с петлей.

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"Дальше только демонтаж. Мы с друзьями нашли один способ, ищем подходящее авто... Сделаем это вместе и открыто...", - написал он.

Скандал вокруг статуи Екатерины II

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Одессе завершено электронный опрос по решению судьбы памятника "Основателям Одессы, центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II.

По предварительным данным, наибольшее количество жителей Одессы проголосовали за два варианта: демонтаж монумента и за предложение оставить скульптурную композицию на месте, но дополнить ее информацией о деятельности императрицы.

В мэрии сообщили, что после завершения онлайн голосования некоторое время займет проверка профилей пользователей, которые еще не прошли верификацию на веб-портале. Результаты автоматического подсчета голосов будут дополнительно обнародованы на официальном сайте Одесского городского совета. Окончательное решение о судьбе памятника "Основателям Одессы" будет принимать городской совет.

До этого указанную достопримечательность неизвестные неоднократно обливали красной краской. Также возле постамента проводили акции с требованием его снести.

Справка УНИАН. В 2007 году в Одессе провели комплексную реставрацию Екатерининской площади, в рамках которой установили памятник "Основателям Одессы" – копию оригинала, демонтированного большевиками в 1925 году. Памятник представляет собой композицию, центральной фигурой которого является российская императрица Екатерина II. Ее окружают сателлиты (небольшие статуи) – Григорий Потемкин, Платон Зубов, Иосиф Дерибас и Франц де Волан. Из-за этого монумента в Одессе неоднократно возникали скандалы, поскольку часть горожан требовала его демонтировать.

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