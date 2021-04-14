Бегун опережал трамвай по меньшей мере несколько кварталов.

В Николаеве мужчина опоздал на трамвай. Но вместо того, чтобы ждать следующий, он выскочил на колею и побежал перед транспортом.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что гонки снял авторегистратор.

На кадрах мужчина сначала бежит к трамваю, но не успевает. Тогда он сломя голову обгоняет его, выбегает впереди и показывает водителю неприличные жесты. После чего продолжает бежать по колее, трамваю приходится ехать медленнее.

Бегун опережал трамвай по меньшей мере несколько кварталов. Чем закончилась его пробежка - неизвестно.

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Автор: Дмитрий Захаров