Денис Малюська объяснил изменение меры пресечения для Андрея Антоненко.

Министр юстиции Украины Денис Малюська прокомментировал изменение меры пресечения для фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Денис Малюська рассказал, что существует "европейский подход".

"Он правильный. Я поддерживаю судебную систему в том, что люди, которые не признаны виновными в совершении преступления, не должны сидеть в следственных изоляторах длительное время", - заявил министр.

Он утверждает, если в течение полутора-двух лет нет приговора суда, подозреваемого можно выпускать из СИЗО при условии, что он не опасен для общества.

"Очевидно, что суд в этом убедился, что какой-то особой опасности сейчас нет, и решил применить другую меру пресечения - установить домашний арест", – пояснил Малюська.

Дело Шеремета: что известно

Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

30 апреля Антоненко выпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора