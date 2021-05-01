Министр юстиции Украины Денис Малюська прокомментировал изменение меры пресечения для фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.
Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Денис Малюська рассказал, что существует "европейский подход".
"Он правильный. Я поддерживаю судебную систему в том, что люди, которые не признаны виновными в совершении преступления, не должны сидеть в следственных изоляторах длительное время", - заявил министр.
Он утверждает, если в течение полутора-двух лет нет приговора суда, подозреваемого можно выпускать из СИЗО при условии, что он не опасен для общества.
"Очевидно, что суд в этом убедился, что какой-то особой опасности сейчас нет, и решил применить другую меру пресечения - установить домашний арест", – пояснил Малюська.
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Дело Шеремета: что известно
Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.
30 апреля Антоненко выпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.
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