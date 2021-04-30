Антоненко пробыл в СИЗО более 500 дней / фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко выпустили из-под стражи на круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
На сегодняшнем заседании прокурор не стал требовать заключения под стражей.
(Новость дополняется)
Что известно о деле
- Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
- 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram