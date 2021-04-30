Антоненко выпустили из-под стражи на круглосуточный домашний арест

На сегодняшнем заседании прокурор не стал требовать заключения под стражей.

Подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко выпустили из-под стражи на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает корреспондент УНИАН. На сегодняшнем заседании прокурор не стал требовать заключения под стражей. (Новость дополняется) Что известно о деле Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Хилюк

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