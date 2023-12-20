На сегодняшний день более 60 тысяч женщин служат в Вооруженных Силах Украины.

Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк рассказал, что изначально полномасштабного вторжения РФ в Украину, достаточно существенно выросло количество женщин в украинском войске.

"На сегодняшний день более 60 тысяч женщин в Вооруженных Силах Украины. И там чуть больше 18 тысяч – это гражданские должности. И более 40 тысяч – это собственно военнослужащие. В зоне боевых действий непосредственно выполняют боевые задачи более 5 тысяч. То есть, это существенно больше, чем было до полномасштабного вторжения. Соответственно, динамика на большом отрезке существует. Как сейчас, за несколько месяцев, надо отдельно посмотреть", - отметил Павлюк.

Возможность мобилизации женщин в Украине - детали

Владимир Зеленский заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин в случае его принятия Радой. В то же время, если в законе будут правильные аргументы относительно мобилизации мужчин, младше 27 лет, то глава государства эту инициативу поддержит.

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Ранее нардеп Инна Совсун из партии "Голос" заявила, что до мобилизации женщин в Украине может дойти, если это нужно для обороны.

"Будут непопулярные решения. Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны. Если есть обоснование, инструмент и механизмы - надо говорить. Основные вопросы-на каких должностях будут женщины, есть ли для них форма и обеспечение, будут ли мобилизовать тех, у кого дети, или закроют для них выезд за границу. Еще важный вопрос, а ТЦК смогут потянуть?"- отметила она в комментарии украинским СМИ.

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