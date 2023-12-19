Враг не отказался от намерения выбить подразделения ВСУ с левобережья Днепра.

В течение суток российские оккупанты совершили десятки безуспешных атак и провели несколько попыток штурмов. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток произошло 69 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В частности, на Авдеевском направлении ВСУ было отбито 22 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще семь атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам на этом направлении подверглись около 10 населенных пунктов.

"На Купянском направлении украинские защитники отбили все атаки оккупантов в районе Синьковки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

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На Лиманском направлении силы обороны Украины отбили четыре атаки врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области, а от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

Кроме того, на Бахмутском направлении Силами обороны было отбито 10 атак противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

"На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 11 безуспешных атак на позиции наших защитников", - отметили в Генштабе.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, но обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении силы обороны отразили девять атак захватчиков западнее Новопокровки и Работиного Запорожской области, где противник, при поддержке авиации, пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам на этом направлении подверглись около 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Тягинка, Ивановка, Токаревка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

"Враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с левобережья Днепра, совершил восемь попыток штурмовых действий, получил достойный отпор, с потерями отступил. Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику. Продолжают мероприятия по расширению плацдарма", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, на Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что российские оккупанты активно пытаются захватить Авдеевку уже несколько месяцев, и постоянно объявляют о новых и новых дедлайнах, которых им все равно не удается достичь, несмотря на все усилия и огромное количество потраченных ресурсов.

По его словам, "теперь все понимают, что этого (захвата Авдеевки) не будет, поэтому говорят, что якобы чего-то достигнут до президентских псевдовыборов в России". "Уверен, у них ничего не получится", - сказал Барабаш.

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