В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что внимательно следят за развитием ситуации на территории Судана.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок в Судан до стабилизации ситуации с безопасностью.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

"Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за развитием ситуации в Хартуме, Республика Судан. Рекомендуем украинским гражданам воздержаться от поездок в Судан до стабилизации ситуации, а тем, кто находится в стране, избегать мест массового скопления людей и оставаться в безопасном месте", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ МИД прокомментировали возможное закрытие границ ЕС для украинцев из-за COVID-19В МИД подчеркнули, что в случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Египте, в зоне ответственности которого относится Судан: телефон "горячей линии": +20 100 00 396 48; электронный адрес: [email protected]; или Почетное консульство Украины в Хартуме: +249 155 184 588, +249 155 184 885, +249 154 939 087; или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57; электронный адрес: [email protected]

Напомним, в Судане совершена попытка военного переворота. Как отмечается в сообщении Deutsche Welle, что на фоне кризиса, что разжигается в течение многих недель, военные сегодня утром, 25 октября, ворвались в дома членов Кабмина и взяли под домашний арест премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука, большинство министров, одного из членов правящего Суверенного совета и большое количество членов проправительственных партий.

Кроме того, закрыт аэропорт столицы Судана Хартум, дороги в город перекрыты военными, по всей стране не работает интернет. В Хартуме демонстранты заблокировали дороги.

Автор: Таня Поляковская