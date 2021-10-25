Премьер-министр страны и большинство министров взяты под домашний арест.

В Судане совершена попытка военного переворота.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что на фоне кризиса, накалявшегося на протяжении многих недель, военные сегодня утром ворвались в дома членов правительства и взяли под домашний арест премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука, большинство министров, одного из членов правящего Суверенного совета и большое количество членов проправительственных партий.

Кроме того, закрыт аэропорт столицы Судана Хартума, подъезды к городу перекрыты военными, по всей стране не работает интернет. В Хартуме демонстранты заблокировали дороги.

Сторонники свергнутого правительства вышли на улицы. Они перекрывают дороги и жгут покрышки.

Общественно-политическая ситуация в Судане

В последние недели в Судане не прекращались протесты различных группировок. Некоторые требовали передачи власти гражданским, другие добивались, чтобы армия сместила действующее переходное правительство.

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В Судане после свержения в апреле 2019 года авторитарного правителя Омара аль-Башира к власти пришел так называемый Суверенный совет, состоящий из гражданских и военных. С тех пор страна переживает хрупкий переходный период, который в 2023 году должен завершиться приходом к власти гражданского правительства. И без того сложную ситуацию в Судане обостряют высокая инфляция, экономические трудности и глубокие политические разногласия.

В последние несколько месяцев Суверенный совет запустил целый ряд экономических реформ, чтобы добиться от Международного валютного фонда списания долгов. В результате этих реформ, в числе прочего, были отменены государственные субсидии на топливо. Эта и многие другие меры вызвали у населения глубокое недоверие к действующей власти.

Как сообщал УНИАН, ранее в Гвинее спецназ объявил о задержании 83-летнего президента Альфы Конде.

Автор: Таня Поляковская