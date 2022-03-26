Во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области россияне также продолжают преследовать журналистов.

Российские оккупанты начали охоту на тех, кто не хочет подчиняться захватчикам.

Об этом говорится в сообщении Запорожской ОВА.

Представители российской комендатуры города собирают глав ОСББ и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты".

"Под понятие "фашисты" подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь - это Россия, сохраняет или демонстрирует флаг / герб Украины, а также те, кто считает украинскую власть единственной легитимной", - уточняют в администрации.

Во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области россияне также продолжают преследовать журналистов.

От представителей СМИ требуют перестать работать в пользу Украины, запугивая тюремным заключением по статье о "терроризме" российского законодательства.

Ранее появилась информация о блокировке передачи гуманитарной помощи жителям Мелитополя местной предательницей от ОПЗЖ Галиной Данильченко с целью продажи продовольствия оккупантам.

Данильченко провозгласила себя "мэром" города после похищения россиянами легитимного руководителя Ивана Федорова. Против нее украинские правоохранители открыли дело за измену.

Федорова впоследствии освободили.

По информации Генштаба ВСУ, оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление жителей Херсона, Геническа и Мелитополя, около 90 % населения настроены против российских захватчиков.

Против гражданского населения российские террористы хотят использовать силовиков из росгвардии.

В Мелитополе заканчиваются продукты и медикаменты, ситуация близка к гуманитарному кризису, заявил Федоров.

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