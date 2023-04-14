Враг объявил захваченное имущество "брошенным" и начал процессы передачи в "управление Фонда госимущества".

На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики объявили о "национализации имущества украинских олигархов". Речь идет об имуществе местных предпринимателей, которые отказались работать на Россию.

Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне захватили украинские предприятия и выдвинули условие о "перерегистрации". Однако большинство владельцев бизнеса уехали из региона в момент оккупации. Те, кто остался, отказываются сотрудничать с оккупантами.

"Враг объявил захваченное имущество "брошенным" и начал процессы передачи в "управление Фонда госимущества". В дальнейшем такое имущество "приватизируют заново", а по факту просто передадут относящимся к оккупационной администрации структурам, которые его разграбят", – говорится в сообщении.

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В Центре нацсопротивления отметили, что подобные решения оккупантов являются юридически ничтожными. Фактически речь идет о "легализации "мародерства на "законных основаниях".

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Во временно оккупированном Крыму россияне закрывают пляжи для купания. На этих пляжах раньше начали рыть окопы. Кроме того, оккупанты расставляют вдоль побережья в Крыму военную технику.

На востоке Украины россияне незаконно вывезли на территорию РФ более 100 тысяч детей. Перед этим они прошли "медосмотр" у врачей, которых завезли на оккупированную территорию Донетчины и Луганщины. Российские медики обнаружили у детей "патологии" и назначили "лечение" в России.

В то же время украинцы продолжают сопротивляться российским захватчикам. В оккупированных Донецке, Луганске, Севастополе, Симферополе и Мелитополе украинцы устроили патриотический флешмоб, оставляя послания врагу на российских рублях.

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