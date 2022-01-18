Коммунальщики начали разбирать елку 17 января. Сняли украшения и гирлянды, убрали фотозону.

В Кропивницком на площади Героев Майдана в результате порывов ветра упала 14-метровая главная новогодняя елка города.

17 января ее начали разбирать: сняли украшения и гирлянды, убрали фотозону, сообщает Суспільне.

По словам директора коммунального предприятия "Горсвет" Дмитрия Тотока, работники которого разбирают елку, металлический каркас искусственного дерева сломался в трех местах и восстановлению не подлежит.

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"Сначала подумали, что фундамент не выдержал, но он остался на месте. Не выдержал ствол – сломался у основания, в средней части и у верхушки. Хвоя уцелела. Посчитаем, посмотрим - возможно, производитель согласится изготовить нам только новый каркас, потому что этот восстановлению не подлежит", - сказал Тоток.

Как сообщал УНИАН, 15 января в Украине в нескольких городах ветер повалил новогодние главные елки. В частности ветер сдувал елки в Александрии, Лубнах и в нескольких городах в Черниговской области.

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