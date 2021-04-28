Киевлянка почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук, она не чувствует.

Месяц назад в Киеве 53-летнюю женщину парализовало на третий день после прививки препаратом CoviShield, ее госпитализировали. Специальная комиссия выясняет, есть ли связь между прививкой и параличом

Читайте такжеНАН: Украина уже прошла пик смертности от COVID-19Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Ольга почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук, она не чувствует. Женщина прививалась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало», – говорится в сюжете.

Врачи диагностировали женщине миелит – воспаление спинного мозга. Известно, что это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекцию не нашли.

Заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко не исключает связь с вакцинацией, но при условии, что «были исключены другие инфекционные агенты».

Отмечается, что в мире зафиксировано не более сотни подобных случаев на миллионы привитых. Ученые пока не дают окончательного ответа, может ли вакцина вызвать паралич.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц