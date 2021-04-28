Месяц назад в Киеве 53-летнюю женщину парализовало на третий день после прививки препаратом CoviShield, ее госпитализировали. Специальная комиссия выясняет, есть ли связь между прививкой и параличом
Читайте такжеНАН: Украина уже прошла пик смертности от COVID-19Об этом говорится в сюжете ТСН.
«Ольга почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук, она не чувствует. Женщина прививалась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало», – говорится в сюжете.
Врачи диагностировали женщине миелит – воспаление спинного мозга. Известно, что это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекцию не нашли.
Заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко не исключает связь с вакцинацией, но при условии, что «были исключены другие инфекционные агенты».
Отмечается, что в мире зафиксировано не более сотни подобных случаев на миллионы привитых. Ученые пока не дают окончательного ответа, может ли вакцина вызвать паралич.
Вас также могут заинтересовать новости
- "Рекорды" вакцинации против COVID-19 в Украине впечатляют: только 9 человек получили две дозы
- С 28 апреля в Украине будут работать более 2 тысяч пунктов прививки от COVID-19 - МОЗ
- Врач назвал "катастрофой" создание пунктов вакцинации в больницах
- Киев получил более 35 тысяч доз вакцины AstraZeneca, предназначенных для лиц 65+
- В мае Украина получит почти 1 миллион доз вакцины Pfizer - Степанов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram