По словам мэра, в столице пока не наблюдается уменьшения количества смертей от коронавируса.

В Киеве увеличилось количество летальных случаев COVID-19 среди людей в возрасте 50-64 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что в столице пока не наблюдается уменьшения количества смертей от коронавируса, за эту неделю в городе умерли 265 больных, в частности, 127 женщин и 138 мужчин.

"Больше всего умирает киевлян старше 65 лет. Но в последнее время увеличилось количество летальных случаев среди людей в возрасте 50-64 года. Только за последнюю неделю умерли 46 жителей города этой возрастной категории", - сказал Кличко.

Он добавил, что в большинстве случаев у умерших была сопутствующая патология, в частности, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, избыточный вес.

Также Кличко призвал не медлить с обращении к врачу. "Как отмечают медики, такое количество тяжелых больных и летальных случаев обусловлено ​​тем, что многие люди поздно обращаются за помощью. А вирус агрессивный и быстро поражает системы органов инфицированного человека", - подчеркнул городской председатель.

Коронавирус в Киеве: свежие данные

За сутки в Киеве за прошедшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 1 тыс. 269 человек, 45 больных умерли от осложнений.

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Автор: Инна Андалицкая