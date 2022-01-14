Флаг снова взвился над столицей 17 января.

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины, установленный на киевских холмах. Причиной этого решения стало ухудшение погодных условий.

Об этом сообщили на сайте КГГА.

В Киеве ожидается шквальный ветер с сильными порывами. Это может значительно повредить полотнище флага, поэтому его решили временно приспустить.

Флаг снова поднимут 17 января после улучшения погодных условий.

Читайте такжеВ Одесской области мужчина принес под военкомат флаг СССР и угрожал дойти с ним до БерлинаПостройка флагштока в Киеве является крупнейшей в Украине. Высота флагштока - почти 90 метров, а вес – 32 тонны. Размер полотнища самого большого флага - 16 на 24 метра.

Как сообщал УНИАН, ранее жительница Каменского Днепропетровской области сожгла государственный флаг.

Одна из девушек поинтересовалась у виновницы, почему она сжигает флаг Украины. На что та ответила, что это не ее флаг.

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