Памятник выполнен в форме ладоней с зажженной свечой между ними. Конструкция стоит на пьедестале высотой в рост человека.

В Киеве открыли памятник в честь медицинских работников, умерших во время борьбы с коронавирусом. Монумент установили у центрального входа городской клинической больницы №4 в Соломенском районе.

Об этом 19 июня передали на Facebook-странице медучреждения.

Памятник выполнен в форме ладоней с горящей свечой между ними, конструкция стоит на пьедестале высотой в рост человека.

"Медицинским работникам, которые пожертвовали своей жизнью в борьбе с пандемией COVID-19 в Украине", - выгравирована надпись на пьедестале.

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В открытии памятного знака приняли участие глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, депутаты Верховной Рады и Киевского горсовета, чиновники, меценаты, медицинские работники и местные жители.

"Врачи - главные герои последних 2 лет всего мира. Весь 2020 года ежедневно врачи боролись с маленьким вирусом, который повлиял на ход жизни многих людей. И в этой борьбе, к сожалению, у нас были не только победы, но и поражения - мы теряли жизни... жизни пациентов и жизни врачей, которые жертвовали собой в борьбе за жизнь других. Поэтому врачи - реальные герои этого времени", - рассказали в столичной горбольнице.

Во время проведения церемонии открытия памятника почтили память умерших медиков минутой молчания, к памятному знаку возложили цветы.

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Автор: Виктория Гордиенко