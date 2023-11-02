В этом вагоне эвакуировали жителей Ирпеня в столицу еще весной прошлого года и его обстреляли россияне.

1 ноября в Киеве на Михайловской площади начали монтировать обстрелянный россиянами вагон "Укрзализныци". С помощью крана вагон установили на колею, где он будет стоять около месяца.

В пресс-службе "Укрзализныци" изданию "Вечерний Киев" объяснили, что вагон монтируют ко Дню железнодорожников, который будут отмечать 4 ноября.

Сообщается, что в этом вагоне эвакуировали жителей Ирпеня в столицу еще весной прошлого года и его обстреляли россияне.

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"К счастью, в тот момент поезд был пустым: только ехал за ирпенцами. И через какое-то время из-за подрыва моста он так и не доехал до города. Однако нас это не остановило, железнодорожники эвакуировали людей из окрестностей Ирпеня и довезли до Киева. Собственно, сейчас этот вагон для нас как символ несокрушимости", - заявили в пресс-службе.

Новости "Укрзализныци"

"Укрзализныця" подписала договор с "Крюковским вагоностроительным заводом" на приобретение 44 пассажирских вагонов стоимостью более 1 млн. 951 тысячу грн. в рамках нового договора будет изготовлено 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, 9 плацкартных вагонов, которые закупаются впервые с 2008 года, и 3 вагона, предназначенные для перевозки пассажиров с инвалидностью.

В "Укрзализныце" отреагировали на многочисленные просьбы пассажиров и решили удлинить маршрут нового поезда Варшава-Рава-Русская-Львов-Коломыя в Черновцы.

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