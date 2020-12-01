Протестующие требуют сохранения упрощенной системы налогообложения для ФЛП.

В центре Киева проходит масштабная акция протеста, дорожное движение на улице Крещатик было временно перекрыто.

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По информации Патрульной полиции Киева, около часа дня проезд был возобновлен. Тем не менее, водители сообщают о пробке, которая тянется от Бессарабского рынка.

По данным карт Google, движение в центре города сильно осложнено, улица Грушевского перекрыта.

Как свидетельствуют фото и видео корреспондента УНИАН с места событий, на протесты вышли сотни людей. Митингующие требуют сохранения упрощенной системы налогообложения для ФЛП.

Протесты предпринимателей

17 ноября возле Кабинета министров и Верховной Рады также проходили акции протеста представителей микро - и малого бизнеса.

Утром участники акции перекрыли движение по улице Грушевского. Впоследствии полиция взяла под усиленную охрану центр столицы.

Под Радой произошли столкновения между митингующими и полицией.

Вечером протестующие попытались взять Раду штурмом

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Автор: Дмитрий Захаров