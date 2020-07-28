В Киеве исчезла улица Российская

Улицу назвали в честь погибшего в зоне АТО Юрия Литвинского.

В Киеве улица Российская в Дарницком районе получила новое название.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня на заседании Киевского городского совета 61 из 82 депутатов.

Улицу назвали в честь Юрия Литвинского, погибшего во время проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Читайте такжеВ Киеве предлагают назвать одну из улиц в честь Ирины Бекешкиной

Литвинский участвовал в освобождении города Попасная, погиб 10 августа 2014 года от пули снайпера под Иловайском.

Также депутаты Киевсовета дали название улице Проектной в Святошинском районе столицы. Она получила имя Олеся Бердника - украинского писателя, фантаста, философа, общественного деятеля, члена-учредителя Украинской хельсинской группы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве улицу Маршала Гречко переименовали в улицу Ивана Выговского.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram