цей матеріал доступний українською

В Киеве исчезла улица Российская

19:22, 28 июля 2020
Общество
427 0
В Киеве улица Российская получила новое название / google.com/maps

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня на заседании Киевского городского совета 61 из 82 депутатов.

Улицу назвали в честь Юрия Литвинского, погибшего во время проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Читайте такжеВ Киеве предлагают назвать одну из улиц в честь Ирины Бекешкиной

Литвинский участвовал в освобождении города Попасная, погиб 10 августа 2014 года от пули снайпера под Иловайском.

Также депутаты Киевсовета дали название улице Проектной в Святошинском районе столицы. Она получила имя Олеся Бердника - украинского писателя, фантаста, философа, общественного деятеля, члена-учредителя Украинской хельсинской группы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве улицу Маршала Гречко переименовали в улицу Ивана Выговского.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter