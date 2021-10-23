По данным председатель ГСЧС Николая Чечеткина, ежегодно из-за снежных заносов в пробки попадает около 7 тысяч автомобилей.

В Киеве на учениях готовятся к обеспечению бесперебойного движения автотранспорта во время зимних экстремальных погодных условий.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Во время учений председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что нарушение движения автомобильного транспорта является одной из распространенных угроз зимнего период.

"Ежегодно из-за снежных заносов в автомобильные пробки попадает около 7 тысяч автомобилей, в которых находится более 15 тысяч человек, что требует от дорожных служб, ГСЧС, Нацполиции и местных органов власти в экстремальных условиях оказывать помощь участникам дорожного движения", - подчеркнул он.

Чечеткин добавил, что должна быть координация действий различных структур, иначе даже при условии имеющихся ресурсов, разработанных планов и алгоритмов действий, несложное опасное событие может достичь уровня чрезвычайной ситуации.

Читайте такжеКак украинцам по дешевке утеплить свое жилье и сэкономить зимой

В настоящее время проходит осенне-комиссионный осмотр дорог для надлежащей подготовки улично-дорожной сети к зимнему периоду. Отмечается, что полицейские фиксируют состояние покрытия проезжей части, обочин, тротуаров, железнодорожных путей, технических средств организации дорожного движения. Особое внимание уделяют аварийно-опасным участкам дороги, местам концентрации ДТП, а также состоянию линий наружного освещения, видеонаблюдения и тому подобное.

К учениям привлечены все службы, которые принимают участие в преодолении последствий непогоды и чрезвычайных ситуаций, а это — работники "Укравтодора", патрульной полиции, ГСЧС, "Укртрансбезопасности", а также региональные представители по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, по данным метеорологов температура воздуха в ноябре и декабре 2021 года будет колебаться в пределах нормы или чуть выше, из-за чего снежный покров в декабре не образуется.

"Температура будет относительно высокой к Новому году, из осадков ожидается дождь или мокрый снег. Снежный покров не успеет образоваться. Поэтому на новогодние праздники снега ожидать не стоит", - рассказала метеоролог.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Надя Пришляк