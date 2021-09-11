В 2022 году подобные парки будут открыты во Львове, Кропивницком, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Сумах.

Президент Владимир Зеленский обещает, что спортивные урбан-парки, вроде открытого в Киеве на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", до 2023 года появятся во всех областных центрах Украины.

Как сообщает Офис президента, об этом Зеленский сказал во время посещения вместе с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом урбан-парка на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве.

"Поздравляю всю нашу команду, команду ВДНХ, что мы за такой короткий срок построили такой классный урбан-парк. В ближайшие годы все областные города – и не только - увидят такой класс, который, мне кажется, очень понравится украинским гражданам, особенно самым маленьким", – отметил Владимир Зеленский после ознакомления с урбан-парком.

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По его словам, в 2022 году подобные парки будут открыты во Львове, Кропивницком, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Сумах, а в 2023-м запланировано их открытие в почти всех областных центрах и еще нескольких крупных городах Украины.

Что есть на территории урбан-парка

На территории парка работают: скейт-парк, предназначенный для экстремальных уличных культур; стритфутбольный спот для тренировок по уличному футболу: 3х3, фристайлу; стритбольный спот для тренировок по стритболу и баскетболу 3х3 и 5х5; стритденс и ивент-спот для занятий уличными танцами: брейком, хип-хоп-денсом, денсхолом, и др; стритворкаут-спот для соответствующих активностей, тренировок, мастер-классов, а также всеукраинских джемов и батлов по стритворкауту; паркур-спот для уличных тренировок по паркуру, мастер-классов, съемок паркур-контента, всеукраинских джемов и батлов; беговая дорожка в лесной зоне длиной 3,5 км.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что до августа следующего года на территории столичного урбан-парка должны появиться три бассейна, 10-метровая вышка для прыжков в воду, зона для пляжного спорта, будет работать солнечная электростанция и экопаркинг.

Автор: Екатерина Гирнык