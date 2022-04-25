Демонтаж планируют провести на этой неделе.

В центре Киева демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих, символизирующих дружбу Украины и России, а Арку переименуют.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году "в ознаменование воссоединения Украины с Россией". Свое отношение к Украине Россия "ознаменовала" зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", - заявил он.

Кличко рассказал, что вторую скульптурную композицию – из красного гранита – закроют отделочными материалами и тоже впоследствии разберут. Речь идет о стелле с многофигурной группой, созданной по мотивам Переяславской Рады, в центре которой – Богдан Хмельницкий и боярин Василий Бутурлин – московский посол.

Мэр пояснил, что отсрочка демонтажа этой конструкции связана с тем, что "там более сложная процедура и это займет больше времени".

"А до этого ее можно будет использовать как пространство для экспозиций", - подчеркнул он.

Кличко отметил, что арку, которая возвышается над этими скульптурами оставят.

"Арку же из титановых листов переименуем – старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага", - резюмировал Кличко.

Ранее Киевский горсовет на заседании, в котором принимали участие 93 депутата, принял решение о переименование бывшего сквера семейных городов в честь дружбы Киева и Москвы в сквер Героев Мариуполя.

Дерусификация в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину все больше городов отказываются от названий улиц, учебных и культурных заведений, которые ассоциируются со страной-агрессором.

В трех городах Украины уже снесли памятники российскому поэту Александру Пушкину. Кроме того, историки, активисты и представители местной власти в разных регионах массово подают предложения о переименовании улиц и площадей, связанных с деятелями из РФ. УНИАН собрал самые громкие переименования.

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