Вчера в Дарницком районе обнаружили тела супругов и их 8-летнего сына со смертельными ножевыми ранениями.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 16-летнему юноше в совершении умышленного убийства собственных родителей и 8-летнего брата.

Читайте такжеУбийство семьи подростком в Киеве: СМИ раскрыли личность подозреваемого (фото)Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Действия злоумышленника квалифицированы по п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство двух и более лиц, а также убийство малолетнего ребенка").

В Дарницкий районный суд города Киева направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, подозреваемый заранее приобрел нож, которым планировал совершить преступление. Правоохранители устанавливают мотив и другие обстоятельства совершения преступления, запланировано проведение психолого-психиатрической экспертизы для установления психического состояния подозреваемого.

Убийство родителей и брата в Киеве: подробности

27 апреля в квартире дома по ул. Ревуцкого в Дарницком районе обнаружили тела супругов и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все погибшие - местные жители 1971, 1979 и 2012 годов рождения.

Правоохранители установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших, который после очередного конфликта с родителями ножом нанес смертельные ранения отцу и матери, после чего так же убил младшего брата.

После совершенного он несколько дней находился в квартире рядом с погибшими. Когда родителей начали разыскивать родственники, обратился в бегство.

Его задержали после побега из квартиры во время отработки района. При себе он имел нож, который изъят и направлен на экспертизу.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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Автор: Юлия Петриченко