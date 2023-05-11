В военной администрации отметили, что киевляне не имеют права расслабляться во время тревог, ведь ни одна ПВО в мире не может гарантировать 100% безопасности.

С начала развязанной Россией полномасштабной войны в Киеве раздалось 740 воздушных тревог. В общей сложности они длились 851 час 38 минут.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация. По словам начальника КГВА Сергея Попко, более года назад звуки первых сирен пугали киевлян.

"За этот год многое изменилось. Мы дали отпор врагу, освободили Киевщину и столица давно уже не в зоне боевых действий", - сказал он.

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Отмечается, что была максимально усилена и усовершенствована противовоздушная оборона. "Настолько, что наша ПВО уже сбивает аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Это помимо десятков крылатых ракет и многочисленных барражирующих боеприпасов "Shahed". Никогда в истории, ни одна страна мира не сталкивалась с таким нашествием ракет разного типа. Если же удается сбивать 90% и более, это безусловно можно считать победой в противовоздушном бою", - сообщает Попко.

При этом он добавляет, что уже более 2 месяцев защитники киевского неба работают безупречно - ни одна ракета или дрон не долетели до своей цели.

Начальник КГВА подчеркнул, что киевляне не имеют права расслабляться, потому что воздушные тревоги раздаются только в случае, когда угрожает реальная опасность.

"Поэтому, как бы кому ни хотелось - еще немножко поспать, закончить рабочие дела, допить кофе в кофейне или доесть завтрак - вы должны идти в ближайшее укрытие", - подчеркивает Попко и объясняет, что ни одна противовоздушная оборона в мире не может всегда гарантировать 100% безопасности.

В КГВА также отметили недопустимость снимать видео и выкладывать в соцсети работу ПВО, ведь это помогает врагу. "В отличие от страны-террориста нас не 140 миллионов. Мы не "население"", - отмечает Попко.

Война в Украине - остановка транспорта в Киеве во время тревог

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года власти столицы приняли решение о запрете общественному транспорту перевозить пассажиров во время воздушных тревог, якобы для их безопасности. На практике же людей не возит только коммунальное предприятие "Киевпастранс", а частные столичные перевозчики продолжают работу. Также продолжают перевозить людей метро, но только на подземных участках, и городская электричка, которая подчинена "Укрзализныци".

21 апреля этого года директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук сказал на брифинге, что 80% остановок в Киеве имеют рядом хотя бы подземные переходы, чтобы их использовать в качестве укрытия. По его словам, также Департамент транспорта КГГА получил указание о подготовке QR-кодов на остановках, чтобы с телефона можно было считать информацию о расположении ближайших защитных сооружений.

Кроме этого Ткачук сообщил, что с патрульной полицией Киева был разговор о том, что частные перевозчики не выполняют решение Совета обороны города по остановке транспорта во время воздушной тревоги, чтобы дать возможность людям пройти к укрытиям. Он подчеркнул, что во время воздушной тревоги в Киеве полиция должна останавливать в том числе и частных перевозчиков.

Однако, в Управлении патрульной полиции Киева в ответы на запрос активиста Александра Гречко отметили, что Кодекс Украины Об административных правонарушениях не содержит норм, согласно которым патрульная полиция имеет право привлекать водителей перевозчиков к ответственности за перевозку пассажиров во время сигнала "Воздушная тревога".

Между тем, жители Киева поддержали уже несколько петиций с требованием возобновить работу общественного транспорта во время воздушных тревог. Впрочем, они были либо уже отклонены, либо все еще находятся на рассмотрении.

Сейчас отдаленные от зоны боевых действий Киев, Хмельницкий и Ивано-Франковск остаются единственными городами, где продолжают останавливать общественный транспорт во время тревог. Зато в прифронтовых Харькове, Запорожье, Днепре, Николаеве и других транспорт продолжает курсировать.

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