Киевляне объясняли, что во время остановки наземного транспорта людям трудно добираться с работы домой и наоборот, а также указывали на отсутствие укрытий.

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию, в которой городскую власть призвали отменить остановку наземного общественного транспорта в столице во время воздушных тревог.

Автору в удовлетворении обращения отказали. Кличко аргументировал свое решение действием режима военного положения на основании решений Совета обороны Киева.

"Так, учитывая необходимость принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности гражданского населения столицы, а также принимая во внимание примерный алгоритм действий населения по сигналам оповещения гражданской защиты "Внимание всем", "Воздушная тревога", разработанный Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, Советом обороны города Киева 29.07.2022 принято решение об особенностях работы общественного транспорта во время воздушной тревоги", - говорится в ответе мэра.

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Киевлянам еще раз объяснили алгоритм действий водителя общественного транспорта во время тревоги, куда, в частности, входит и обязательная остановка транспорта в безопасном месте.

В тексте петиции киевляне объясняли, что во время остановки наземного транспорта людям трудно добираться с работы домой и наоборот, а также указывали на отсутствие укрытий.

Авторы петиции обращались к опыту других украинских городов, которые такое ограничение уже отменили.

Как курсирует наземный общественный транспорт в Киеве - график

С 1 августа 2022 года, согласно решению Совета обороны Киева, наземный транспорт (троллейбусы, трамваи и муниципальные автобусы) не курсируют во время воздушных тревог, а останавливаются в безопасных местах.

Кличко объяснял это случаями, когда российские ракеты попадали в общественные остановки.

С 26 марта комендантский час в Киеве сократили с 05:00 до 00:00, прислушавшись к обращениям местных жителей. Соответственно, изменился и график работы метро и другого общественного транспорта.

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