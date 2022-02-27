Ночью произошло несколько стычек с диверсионными группами.

Ситуация в Киеве спокойная, столицу полностью контролируют украинская армия и тероборона.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"Ситуация в Киеве спокойная, столицу полностью контролируют украинская армия и тероборона. Ночью было несколько столкновений с диверсионными группами", - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Напомним, минувшей ночью российские ракеты попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского отделения "Объединение Радон".

По предварительной оценке Госатомрегулирования, за пределами санитарно-защитной зоны угрозы населению не было. Впоследствии в ведомстве рассказали, что по состоянию на 03:20 радиационный фон вблизи метро Печерская был в норме и без изменений.

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