Флаг вывесили перед парламентом Манитобы.

В Канаде к годовщине депортации крымских татар подняли крымскотатарский флаг.

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Об этом сообщили в посольстве Украины в Канаде.

"Столица канадской провинции Манитоба - Виннипег - к годовщине депортации крымских татар подняла крымскотатарский флаг. Его вывесили перед парламентом Манитобы на рассвете 17 мая. Он будет развеваться до захода солнца 18 мая, когда Украина будет отмечать День борьбы за права крымскотатарского народа", - отметил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Это больше, чем символ гордого и мужественного народа. И для нас, и для наших канадских друзей эта церемония - человечный и значимый жест в знак солидарности с крымскими татарами, которые сегодня страдают от преследований оккупационной российской власти", - подчеркнул Шевченко.

По его словам, эту инициативу поддержало правительство провинции Манитоба, местный Конгресс Украинцев Канады и Ассоциация крымских татар Канады.

"Виннипег продолжает традицию, начатую Посольством Украины в Канаде: ежегодно к 18 мая один из канадских городов поднимает голубой флаг с тамгой в память о депортации и в поддержку крымских татар сегодня. В предыдущие годы такие церемонии прошли в Оттаве, Торонто и Эдмонтоне", - добавил посол.

Шевченко напомнил, что Канада последовательно придерживается политики непризнания незаконной аннексии Крыма Россией и требует от Москвы прекращения притеснений крымскотатарского народа.

*** 18 мая в Украине и мире отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.