Владелица игнорирует карантинные ограничения, ссылаясь на Конвенцию о защите прав человека.

Во Львове владелица магазина-кафе Firefly's злостно игнорирует карантинные ограничения, обслуживая посетителей, у которых нет ни защитных масок, ни COVID-сертификатов.

Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов" на телеканале 2+2.

Владелица кафе ссылается на Конвенцию о защите прав человека.

Отмечается, что Firefly's находится в списке заведений, работу которых в городском совете решили приостановить после проверок на предмет соблюдения ограничений. Но, несмотря на данное решение, магазин-кафе все еще работает.

Карантин во Львове: подробности

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В городе запрещены все массовые мероприятия, а учреждения культуры приостановили работу.

Общественный транспорт может перевозить не более 50% пассажиров от общей пассажировместимости. Вакцинация пока что обязательна для водителей и контролеров.

Заведения общественного питания, а также те, которые продают товары первой необходимости, обязаны работать только при условии полной вакцинации работников и посетителей.

Посещение торговых центров, рынков, непродовольственных магазинов разрешено только для вакцинированных.

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Автор: Катерина Шварц