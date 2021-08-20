В ОГА отметили, что средства из любых бюджетов на флагшток не выделялись и не предусматривались.

Установка 70-метрового флагштока, который упал в Херсоне, происходило с учетом всех строительных норм и соблюдением технических требований.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Херсонской ОГА Эдуард Науменко.

"Сертифицированной компанией, которая занимается изготовлением флагштоков, изготовлен 70-метровый флагшток. Этой компанией была привлечена другая компания, которая занимается установкой флагштоков... Реализация объекта происходила с учетом всех строительных норм и соблюдением технических требований", - рассказал он.

По его словам, во время его установки из-за обрыва стропы он упал с высоты.

Читайте такжеМэр Кличко поднял самый большой в Украине флаг над столицей (фото)"Эта стропа была новой, приобретенной специально для монтажа этого объекта компанией, которая должна была его установить. Сейчас проблема устраняется, на место выехали представители областной государственной администрации для разъяснения причин инцидента", - отметил Науменко.

Он добавил, что ни один человек не пострадал.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что средства из любых бюджетов на флагшток не выделялись и не предусматривались", - подчеркнул представитель ОГА.

Также он отметил, что за сооружение флагштока должны были заплатить грантовыми деньгами после выполнения работ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Херсоне во время монтажа упал самый высокий в области флагшток, повредив автомобиль "Лексус".

Открытие флагштока планировали на День флага-23 августа.

Автор: Светлана Макринская