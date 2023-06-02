Здание лицея было построено более 130 лет назад. Это одно из старейших учебных заведений города, пережившее две мировые войны.

В Николаеве, который до освобождения правобережной части Херсонской области оставался прифронтовым городом и страдал от постоянных обстрелов оккупантов, завершился учебный год.

По этому поводу выпускники лицея имени Николая Аркаса сняли щемящее видео с последним звонком и выпускным танцем в сквере возле здания учебного заведения, которое в ноябре 2022 года разбомбили российские оккупанты, нанеся по нему удар ракетой С-300.

Само здание лицея было построено более 130 лет назад, это одно из старейших учебных заведений Николаева, которое до этого пережило две мировые войны.

Как добавил мэр Александр Сенкевич, на сегодня в город вернулась почти 21 тысяча учеников из 43 тысяч, получавших образование в школах Николаева. До сих пор более 13 тысяч учеников находятся за границей, а 9 тысяч – в других областях Украины.

По данным городского управления образования, с начала полномасштабного российского вторжения из-за обстрелов оккупантов в Николаеве было повреждено 91 учебное заведение или 61% от общего количества.

Последний звонок в украинских школах: что известно

В этом году последний звонок в школах Украины прозвучит позже, чем обычно, поскольку детей отправляли на длительные каникулы из-за блэкаутов зимой.

Согласно постановлению Кабмина, учебный год 2022-2023 продлится до 30 июня. Эта дата является рекомендацией для школ. Окончательный день проведения последнего звонка и формат мероприятия руководства школ устанавливают самостоятельно в зависимости от ситуации в регионе.

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