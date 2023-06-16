Ведущий увидел девушек, их выпускной прервали звуки ПВО.

Известный телеведущий Андрей Бедняков прокомментировал очередную ракетную атаку россиян. Сегодня оккупанты снова пытались ударить по Киеву. Во время взрывов и тревоги ведущий заметил то, что его поразило.

Так, в Instagram Бедняков рассказал, что он увидел девочек, у которых проходил выпускной. Однако все прервали взрывы, поэтому им пришлось бежать в укрытие. Впрочем, девочки показали, что российская агрессия их не сломит.

"Вижу девочек с бантами и цветами, которые бегут с выпускного в укрытия и поют украинские песни. Они вырастут и будут об этом помнить. А они обязательно вырастут, потому что вам не сломить эту страну и этих людей", - написал Бедняков.

Видео дня

В Stories он также обратился к молодежи и выпускникам. Он призвал украинцев запомнить жуткие звуки взрывов, чтобы всю жизнь знать, что творит РФ.

Реакция комментаторов

Пользователи поддержали Беднякова и отметили, что гордятся детьми Украины. Также украинцы поделились своими мыслями:

"А у моего сына вообще не было ни последнего звонка, ни выпускного прошлого года. Украденное! Все украденное!"

"Я люблю наших детей. Они сильные, умные, добрые и вырастут счастливыми. Слава Украине!"

"Украинские дети понимают, кто враг на нашей земле. Наши дети и внуки будут помнить это горе и рассказывать об этом из поколения в поколение".

Ракетная атака по Киеву 16 июня - что известно

Сегодня россияне ударили по Киеву и области ракетами. Работали силы ПВО, они сбили 6 ракетам "Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр", а также 2 дрона-шпиона. В области пострадали люди, не обошлось без разрушений.

У Зеленского уже отреагировали на массированный удар по Киеву. Как отметили в ОП, ракетная атака произошла именно тогда, когда в столицу приехали лидеры африканских стран, а этим Путин хочет продемонстрировать, что он готов пренебрегать безопасностью лидеров иностранных государств, потому что он чувствует полную безнаказанность.

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