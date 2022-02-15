Тренировки будут проходить по всей территории области с сосредоточением внимания на приграничных районах.

В Харьковской области с 15 февраля и до начала марта будут проходить контрдиверсионные обучение.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области в Facebook.

"С 15 февраля координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области начинает многоэтапные контрдиверсионные учения на Харьковщине. Тренировки будут проходить до начала марта по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью учений является совершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь при собе документы, удостоверяющие личность. Учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей", - сказано в сообщении.

В спецслужбе заверили, что все действия будут происходить в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

Также СБУ призвала граждан быть бдительными и сообщать о лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты.

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