Момент засняла камера автомобиля на соседней полосе.

В Харькове разыскали водителя, который на зебре вылетел прямо на семью, которая переходила дорогу, он едва не сбил женщину с маленькими детьми.

Как говорится в сюжете ТСН, момент засняла камера автомобиля на соседней полосе.

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На кадрах видно: женщина и две девочки пересекают улицу нерегулируемым пешеходным переходом. Машины останавливаются, чтобы их пропустить. И на бешеной скорости вылетает авто, которое по встречной идет на обгон и даже не притормаживает перед "зеброй". Мать с дочками чудом успевают остановиться, легковушка пролетает за считанные сантиметры от них, водитель мчится дальше.

Возмущенные свидетели выложили видео в Сеть, его увидели патрульные и начали поиски водителя. За сутки его нашли, за выезд на встречку его уже оштрафовали на 510 гривень. За то, что проигнорировал пешеходов, выписали протокол - за это нарушителю грозит либо штраф в более чем тысячу гривень, или лишение водительских прав на год.

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Автор: Виктория Гордиенко