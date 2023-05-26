При этом, посещение леса и пикники в ближайшее время запрещены из-за чрезвычайного уровня пожарной опасности.

В Украине в этом году в рамках подготовки к началу летнего сезона есть 340 специально обустроенных, безопасных мест отдыха, среди которых 185 имеют пляжи.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

"ГСЧС рекомендует места массового отдыха, которые определены четко местными органами исполнительной власти и будут оборудованы и обеспечены в соответствии с правилами безопасности жизни людей", - сказал он.

По его словам, на данный момент в государстве примерно 340 таких мест, из которых 185 имеют во владении пляжи.

"Вместе с этим есть распоряжение в Запорожской области, Николаевской, Одесской, Херсонской областях и в Киеве, что в этом году официально купальный сезон начинать не будет. Также это касается отдельных районов, которые были под оккупацией и подвергаются обстрелам и есть угроза попасть на взрывоопасные предметы", - пояснил руководитель ГСЧС.

Основная опасность, например, в Одесской области, это подрыв на минах, которые выносит на берег, поэтому есть ограничения на купание людей.

Что касается пикников и прогулок в лесу, то действует запрет на деоккупированных территориях, а также там, где, проходит линия боевых действий.

Кроме того, Хорунжий отметил, что Гидрометцентром на 26-27 мая объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности фактически на территории всей Украины, за исключением некоторых регионов.

"Я бы не рекомендовал людям сейчас посещать леса и особенно пользоваться огнем. За это предусмотрено административное наказание до 4000 гривен", - пояснил он.

В этом году пляжный сезон на море под запретом

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) перед началом летнего сезона отпусков обновило правила безопасности во время путешествий по стране.

В этом году украинцам, как и в прошлом году, придется забыть о пляжном отдыхе на берегу Черного и Азовского морей. Побережье последнего полностью оккупировано россиянами, а черноморское - недоступно из-за минной опасности и угрозы ракетных обстрелов.

Несмотря на это в Одессе огромное количество людей идет отдыхать на побережье, кое-кто даже купается. Фиксируются случаи подрыва граждан на морских минах.

Вас также могут заинтересовать новости: