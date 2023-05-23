По полученной журналистом информации, Владислав Трубицын выехал за границу.

Депутат Киевского областного совета от фракции "Слуга народа" Владислав Трубицын исчез. Он не явился на судебное заседание по своему делу и пропустил сессию Киевсовета, его коллеги тоже не знают где он. Об этом сообщил журналист Сергей Гришин.

"Владислав Трубицын, депутат Киевсовета от фракции "Слуга народа", которого в феврале 2022 года НАБУ взяло на взятке – исчез. 17.05. Он не явился на суд без предупреждения и отключил телефон. 18.05. Пропустил сессию Киевсовета (а он глава комиссии). 19.05. Не поздравил избирателей с днем вышиванки. Тупо исчез", пишет Гришин.

По полученной журналистом информации, Трубицын уехал за границу.

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"Источники (заинтересованные) говорят, что он заграницей. Ближнему кругу якобы объяснил, что поехал делать операцию по стентированию (ахахахахахахах). И вроде бы выехал по письму от одной спецслужбы (я не могу это подтвердить)", - отметил Сергей Гришин.

Гришин отмечает, что коллеги Владислава Трубицына также не знают о его местонахождении.

"Спрашивал Марьяну Безуглую, потому что у них прошлым летом были деловые отношения. Она не знает. Возможно, руководитель фракции Слуга народа Андрей Витренко сможет объяснить, где делся депутат, вышедший из СИЗО под залог в 14,88 млн грн? Интересно также мнение Специализированной антикоррупционной прокуратуры, будете ли подавать ходатайство об изменении меры пресечения?", - спрашивает Гришин.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро поймало депутата Киевского горсовета от фракции "Слуга народа", главу постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислава Трубицына на получении неправомерной выгоды в размере 1,39 млн гривен. Эти деньги он получил от одного из столичных предпринимателей за победу в электронных торгах на право размещения торговых точек. Сейчас дело рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.