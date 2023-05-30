Трубицына обвиняют в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды, 13 мая он бежал за границу.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Высший антикоррупционный суд ходатайство об объявлении в международный розыск депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына, которого обвиняют в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды.

Трубицын 13 мая пересек выехавший из Украины, сейчас его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе САП.

"В связи с неявкой обвиняемого во второй раз в судебное заседание и информацией о его отсутствии в Украине прокурор САП подал ходатайство в ВАКС относительно международного розыска обвиняемого", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуроры будут требовать направления внесенного Трубицыным залога в размере 10 млн 886 тыс. грн в доход государства и избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей как только его задержат.

"Цель стороны обвинения-обеспечить законными мерами продолжение рассмотрения обвинения в суде и вынесение справедливого приговора", - отметили в САП.

Дело Трубицына

Напоминается, что после задержания 11 февраля 2022 года Трубицына взяли под стражу с альтернативой залога в 14 млн 886 тыс. грн. залог за депутата был внесен, поэтому он вышел из СИЗО.

Затем суд уменьшил размер залога до 9 млн 886 тыс. грн – 2 млн грн перечислено на ВСУ, а 3 млн грн - возвращено залогодателю.

По данным прокуроров, 16 мая Трубицын не явился в судебное заседание, а его адвокаты не могли сообщить о местонахождении своего клиента.

"В свою очередь следствие установило, что обвиняемый пересек границу Украины 13 мая этого года. На сегодня место пребывания обвиняемого неизвестно", - отметили в САП.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело правоохранители открыли против Трубицына, который возглавлял одну из постоянных комиссий Киевсовета, и еще пятерых человек относительно получения 1,39 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице.

Трубицын отрицал получение неправомерной выгоды.

25 мая 2023 года его исключили из фракции "Слуги народа" в Киевсовете.

Сейчас обвинительный акт в отношении депутата и сообщников рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

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