Пограничники разоблачили нехитрый план и предотвратили незаконное пересечение границы.

Военнослужащие Чопского отряда пресекли попытку незаконной переправки через государственную границу Украины 19-летнего юноши. Парень притворился чемоданом, чтобы сбежать из Украины несмотря на запрет.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Пограничники обнаружили нарушителя во время осмотра микроавтобуса, который направлялся в Словакию. Парень прятался в багажнике между чемоданами.

"По указанию пограничников неизвестный вышел из автомобиля и предъявил свой паспортный документ. Задержанный оказался 19-летним гражданином Украины, жителем Закарпатья", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали полицейских. С завершением соответствующих процессуальных мероприятий правонарушитель и водитель, который его перевозил, выбыли из пункта пропуска в сопровождении следователя. В ГПСУ добавили, что после установления всех обстоятельств дела, нарушителя привлекут к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Одесской области бывший пограничник переправлял уклонистов в Молдову.

Вас также могут заинтересовать новости: