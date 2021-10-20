Главная цель кампании – помочь обществу понять важность вакцинации против COVID-19.

В понедельник, 18 октября, на телеканалах группы 1+1 media стартовала собственная социальная кампания "Вакцинируйся. Вместе мы сильнее".

В частности, в эфире каналов появился тематический логотип (в формате ID Logo и Screen Logo) со слоганом кампании, который дополнительно интегрирован в прямоэфирные проекты 1+1 "ТСН" и "Сніданок з 1+1".

Также звезды "плюсов" – ведущие Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Егор Гордеев, Маричка Падалко, Руслана Писанка, Ирина Ванникова и Александр Попов снялись в тематической социальной рекламе, где говорится о необходимости вакцинации и защиты себя и своих близких от коронавируса. Таких роликов, в которые будут вовлечены звезды 1+1 media, будет несколько.

Символ кампании – адаптирован знак "плюс", что является главным элементом айдентики группы, который состоит из двух разноцветных пластырей-сердец. Такой символизм, рассказывают в холдинге, связан с необходимостью вводить две дозы вакцины.

Главная цель кампании – помочь обществу понять важность вакцинации против COVID-19 для получения коллективного иммунитета и для здоровья и благополучия каждого гражданина. Ведь чем больше людей присоединятся к этому процессу – тем сильнее будет вся страна в борьбе с пандемией.

Напоминаем, что кроме информационной кампании, которая призвана стимулировать население вакцинироваться, 1+1 media проводит большое количество мероприятий по популяризации вакцинации против COVID-19 в рамках коллектива. Также для работников компании и родственников коллег было проведено две волны вакцинации в офисе. Сейчас компания предоставляет возможность вакцинироваться в партнерской клинике. Кроме этого, прививаться вакциной от Pfizer могут все посетители прямоэфирного шоу "Танцы со звездами".

В Украине за минувшие сутки выявили 18 912 новых случаев коронавирусного заболевания. От осложнений умерли 495 человек, а выздоровевших - 7 605 пациентов.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 137 355 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 67 258, методом ИФА — 14 142. Также сделали 55 955 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 13,7 миллиона ПЦР-тестирований.

Напомним, Украина по состоянию на утро 20 октября Украина - на 4 месте по суточной смертности от коронавирус.

Вакцинация против коронавируса в Украине

19 октября от COVID-19 вакцинированы 226 587 украинцев. Одну дозу получили 142 141 человек, полностью иммунизированные - 84 446 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - вакцинированные.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Григорий Бондарь