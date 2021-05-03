О смерти актера и режиссера сообщил его сын. Жану Мельникову было 84 года.

Вчера, 2 мая, в Днепре на 85-ом году жизни скончался главный режиссер Днепровского академического театра драмы и комедии, почетный гражданин города, народный артист СССР Жан Мельников.

О смерти артиста в Facebook сообщил его сын Андрей Мельников.

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"Отец! Ты самый лучший Папа на земле! Ты всегда переживал не только за нас, твоих детей, но и за тех, кто были близки твоему сердцу, и старался делать для нас всё! Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас! Мы Благодарим тебя и очень скучаем. Тебя не стало сегодня, в светлый праздник Пасхи, в 19:00. Мы не прощаемся и любим тебя", - написал Андрей Мельников.

Зрителю Жан Мельников запомнился своими ролями в таких фильмах: "Весна на Заречной улице", "Педагогическая поэма", "Вдали от Родины".

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Автор: Екатерина Лиманская