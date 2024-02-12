В Павдлшоадском районе без света 29 тысяч абонентов, а в Терновке - 10 тысяч абонентов без воды.

Этой ночью россияне оккупанты атаковали Украину дронами и ракетой. Больше всего повреждений получила Днепропетровская область.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, над Новомосковским районом силы ПВО уничтожили ракету, а над Павлоградским – 6 беспилотников.

"В результате атаки российских дронов на энергетическом объекте возник пожар, который спасатели укротили. Без света в Павлоградском районе остаются около 29 тыс. абонентов. В Терновке - 10 тыс. абонентов без воды", - отметил Лысак.

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По его словам, энергетики чинят изуродованное захватчиками оборудование, чтобы заживить инфраструктуру и дома как можно быстрее.

Кроме того, российские оккупанты обстреливали Никопольщину и направили тяжелую артиллерию на Марганецкую общину. Обошлось без погибших и пострадавших.

Атака БПЛА - последние новости

Как сообщали воздушные силы ВСУ, в ночь на 12 февраля российские оккупанты атаковали территорию Украины 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Наши защитники уничтожили 14 дронов и Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Около 23: 15 стало известно, что в результате атаки дронами часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины Днепропетровской области обесточена, есть перебои с водой. Больницы перевели на альтернативное питание.

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