Повестку бабушка получила из-за того, что у нее медицинское образование.

В Днепре 86-летней переселенке из Бахмута Донецкой области, имеющей медицинское образование, прислали повестку. Видео, на котором ее внучка показывает врученную повестку и паспорт женщины, распространяется в сети.

"Я просто в шоке. Эту повестку прислали моей бабушке, потому что у нее есть медицинское образование", — возмущается девушка.

Она рассказала, что вывезла родственницу из Бахмута в марте 2022 года. Семья переехала в Днепр как переселенцы, они имеют временную регистрацию.

"То, что меня возмущает уже совсем – ей 86 лет! Они в ТЦК уже вообще одурели? Мне вот интересно, это такая месть, потому что моя бабушка из Донецкой области?" - спрашивает девушка.

На видео можно увидеть повестку и паспорт, где совпадают фамилия, имя и отчество, а также дата рождения женщины.

Мобилизация в Украине

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что мобилизация в Украине начала проваливаться после того, как сменили военкомов, и чтобы улучшить ситуацию, необходимо решение политического руководства страны.

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке комплексного плана по мобилизации.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный заявил о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.

Вас также могут заинтересовать новости: