На ярмарках можно купить картофель, овощи борщового набора, бакалею и т.д.

В Киеве сегодня будут работать 6 мини-ярмарок в четырех районах столицы. На ярмарках можно купить картофель, овощи борщового набора, бакалею и тому подобное.

Об этом сообщают в КГГА.

В частности, ярмарки работают по адресам:

🥕 Голосеевский район: Голосеевский проспект, 116; ул. Лятошинского, 14

🥦 Дарницкий район: ул. Анны Ахматовой, 31

🥕 Святошинский район: ул. Гната Юры, 5; ул. Кулибина, 4

🥦 Шевченківський район: ул. Ружинская, 18

Время работы мини-ярмарок с 10:30 до 13: 00. В Голосеевском районе работа мини-ярмарок начинается в 10:00.

Ночь на 25 марта в Киеве прошла относительно спокойно, хотя звучало несколько сирен. В столице работает коммунальный транспорт, продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины, мини-ярмарки и столичные рынки.

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